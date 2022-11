A bíró közbeszólt, hogy ő vezeti tárgyalást, és felszólította a férfit, hogy akkor jöjjön be a folyósóról, ha sorra kerül. A férfi ezen kijelentés után távozott a teremből. A tárgyalás fél óra múlva folytatódott, ahol bíró elmondta, hogy mivel se a másod, se harmadrendű vádlott nem jelent meg, ezért a következő előkészítő ülésre és a tárgyalásra jövő év január 16-án kerül sor, és kérni fogja, hogy a két vádlottat rendőrök vezetéssék elő.

– Jó Isten áldja meg bírónő. Itt voltam az első, majd most a másodikon is, és most újra jöhetek. Alkalmi munkából élek, most is kölcsönt kellett kérnem, hogy itt megjelenjek – említette az elsőrendű vádlott, mikor meghallotta az új tárgyalási időpontot.

Alig ért a mondat végére, mikor újra kopogtattak az ajtón. A harmadrendű vádlott jelent meg elnézést kérve.

– Vonattal jöttem, nincs kocsim, és senki nem tudott elhozni – mondta a férfi, aki a bíró kérdésére, hogy miért késett közölte, hogy Pécstől 200 kilométerre lakik egy veszprémi településen.

A bíró az ő esetében eltekintett az elővezetéstől, de hozzátette, hogy sajnos a következő tárgyalást csak reggeli órákban tudják megtartani, de az ő esetében tekintettel lesz arra, hogy nagy távolságból érkezik.