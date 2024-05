Tavasszal számoltunk be arról, hogy az önkormányzat első embere, Péterffy Attila öt éve azzal kampányolt, hogy fokozatosan csökkenti az építményadót. Aztán ennek csupán egy nagyon kis szeletét teljesítette, azt is csak akkor, amikor már a sajtó is szembesítette a korábbi ígéreteivel. Ehhez képest viszont folyamatosan szedi be az ingatlanadót, több milliárd forint értékben évente, ami pár esztendő leforgása alatt nagyjából 12 milliárdos összeget hozott nekik a konyhára, ennek az összegnek a töredékét, mindössze 3-4 százalékát engedték csak el a pécsieknek.

Az előző esztendőről szóló zárszámadási dokumentumok szerint ugyanakkor Péterffyékről kiderült, hogy még több adót akarhattak beszedni a pécsiektől, mint ahogy az megvalósult. Az előterjesztésben ugyanis azon keseregnek, hogy az építményadó az elmúlt évhez képest ugyan „százalékos mértékben növekedett, de a befolyt összeg csökkent". Mindenesetre a telekadó bevétel esetében már leszögezik, hogy ez adónem százalékosan és a befolyt összeget tekintve is emelkedett. Összességében az építményadó bevétel 110 százalékban, 2,7 milliárd forint értékben, míg a telekadó bevétel 118 százalékban teljesült, ez utóbbi 710 milliót hozott a városházi kasszába a baloldaliaknak.

A hamarosan a közgyűlés elé kerülő zárszámadás egyik, 59 oldalas mellékletének 19. oldalán feketén-fehéren olvasható, hogy jelenleg 10,5 milliárdos EIB-hitelállománya van Pécsnek, amit 2046-ig kell a kamatokkal együtt visszafizetnie a város lakóinak, így az kamatterhekkel közel 16 milliárdos adósságállományt jelent a város lakóinak. Péterffyék egyébként a 2021-es zárszámadáskor, a Péterffy Attila által jegyzett dokumentumban vallották be, hogy „hosszú lejáratú, valamint külföldi pénzintézettől – EIB hitel – történő hitel felvételére került sor 2021-ben 8,5 milliárd forintos értékben”.