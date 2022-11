Felhívta a figyelmet arra is, hogy emberi tevékenység, például műhelyben, garázsban vagy az autóban végzett tűzveszélyes tevékenység – például flexelés, hegesztés – is okozhat tüzet, de forró napokon az utastérben hagyott tárgyak, hajtóházas spray-k vagy egyéb tűz- és robbanásveszélyes anyagok is meggyulladhatnak.

Nem kötelező, de jó, ha van

Ha kigyulladna az autónk, nagyon észnél kell lennünk, mert ha az első egy-két percben nem fogjuk meg a tüzet, akkor már csak a tűzoltókra számíthatunk, írta közösségi oldalán a katasztrófavédelem.

– A tűzoltó készülék nem kötelező, de mindenképp javasoljuk – említette Horváth Nikolett Csilla, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, aki hozzátette, hogy a járművekben a legjobb megoldás egy kétliteres ABF habbal oltó tűzoltó készülék. Legideálisabb, ha a tűzoltó készüléket az első utas oldali ülésnél, rögzítve helyezzük el, de a csomagtartóban is megfelelő, ha a csomagoktól is könnyen hozzáférhető marad.