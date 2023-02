A TOP 50-es listán egy másik baranyai férfi neve is szerepel. A pécsi születésű Egri Norbertet már 2019 eleje óta keresi a rendőrség, a rovásán csalás és ittas vezetés szerepel. Sokáig egy harmadik baranyai bűnöző is toplistás volt, Nikolics Tibor, ám idén januárban már lekerült a topbűnözők listájáról, de neve a rendőrségi körözöttek között továbbra is szerepel.

A mostani topbűnözők közül hármat veszélyesnek titulálták, míg négy bűnöző mellett díjkitűzés is szerepelt, köztük a pécsi Egri Norberté.