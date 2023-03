Tavaly a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság összesen tizenegy nagyobb esetet közölt, ahol kábítószer-termesztőket, -terjesztőket, illetve -fogyasztókat fogtak el. Volt olyan, hogy egy pécsi kertvárosi játszótéren cserélt gazdát a kábítószer, mikor a rendőrök elfogták a fiatal drogkereskedőt.

Volt, hogy a rendőrök a Terrorelhárítási Központ munkatársaival közösen csaptak le kábszeres bandákra, akik nemcsak kereskedtek a kábítószerrel, hanem termesztették is. Az egyik ilyen elfogás tavaly nyáron, Feked külterületén történt. A két ültetvényes Pécsváradról érkezett, hogy a növényeket meglocsolják. A locsolásra már nem volt idejük, mert a két férfi munkáját rendőrök és egy TEK-es különítmény zavarta meg.

Tavaly a rendőrök több drog­ültetvényt is felszámoltak Baranyában, többek között Pécsen Szkókó-tető és Kutas köz közötti erdős területen, egy komlói és egy felsőszentmártoni családi ház udvarán. Volt olyan eset is, mikor egy közúti rutinellenőrzés során jutottak el az egyenruhások a drogdílerhez. A rend­őrök egy mohácsi benzinkútnál ellenőriztek egy személyautót. A kocsi utasterében, valamint két utas ruházatában kábítószergyanús anyagot találtak. A két fiatal elmondta, hogy a kábítószert egy mohácsi férfitől szerezték be, így a rendőrök meglátogatták az 54 éves mohácsi dílert is.

Az idei évből alig telt el két hónap, és már négy nagyobb kábítószeres ügyről számolt be a rendőrség. Mágocson egy férfi kannabisznövényeket termesztett, Magyarszéken és Mohácson egy-egy drogdílert fogtak el, míg a negyedik kábítószeres ügyet egy közúti rutinellenőrzés során sikerült felgöngyölíteniük az egyenruhásoknak.

A rendőrök egy személygépkocsit állítottak meg február elején. Az ellenőrzés során az egyik utas kezéből egy fényes kis tasak eset ki, amit az egyik rendőr észrevett. Felszólította az utast, hogy szálljon ki, aki amint kilépett a kocsiból, közölte, hogy nadrágzsebében is van egy másik csomag. Kiderült, hogy a tasakok kábítószert tartalmaznak. A férfi a rendőrségen elmondta, hogy az anyagot egy nőtől szerezte be, így nem maradt más hátra, a rendőrök meglátogatták a drogdílert.

Tavaly hét és fél év börtönbüntetésre ítélte a pécsi bíróság első fokon azt a férfit, aki 2021-ben kokaint és amfetamint szállított külföldről Magyarországra. A férfi külföldön vásárolta meg a drogot, amit zoknikba rakott, és azokat a kocsiban kialakított rejtekhelyre helyezte. A férfi a szállítmánnyal hazafelé tartott, mikor a kocsiját a rend­őrök megállították Pécsen. Az ellenőrzés során a drogot meg is találták. A bíróság közölte, hogy az országba behozott kábítószer meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak 4,25-szöröse volt.