A feljelentő a nyomozóknak elmondta, hogy édesapja az unokája barátjának átadta a bankkártyáját a PIN-kóddal együtt, és megkérte, hogy vegyen le neki pénzt a bankautomatából. A férfi a kérésnek eleget téve levette a kért összeget, majd azt át is adta a sértettnek, azonban a kártyát nem adta vissza neki. Ezt követően március 6-a és 21-e között több alkalommal emelt le a számláról különböző pénzösszegeket a sértett tudta és beleegyezése nélkül, de olyan is volt, hogy nem a teljes, felvett összeggel számolt el a sértett felé, illetve többször vásárolt is a kártyával.