„A rendőrség után egyből egy másik iskolához mentem, hogy át tudjak iratkozni. Már ott elmondták, hogy az én oktatóm náluk is dolgozott, és azért rúgták ki, mert ott is több lányt szexuálisan zaklatott. Utána felhívtam egy másik iskolát, ahol szintén dolgozik ez az oktató, ott közölték, hogy náluk már csak fiúkat oktathat, nem véletlenül”, számolt be róla a pécsi lány.

A rendőrség megkeresésünkre közölte, hogy lány április 20-án tett feljelentést a Pécsi Rendőrkapitányságon.

– A feljelentési jegyzőkönyv felvételét követően a kollégák még aznap szeméremsértés vétség elkövetésének gyanúja miatt nyomozást rendeltek el, amelynek részleteiről a nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb felvilágosítást nem áll módunkban adni – írta megkeresésünkre a rendőrség sajtóosztálya, vagyis az ügyet elindították.