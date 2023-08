Tavaly nyáron hatalmas erdőtűz pusztított Pécsen. Mint a katasztrófavédelem mondta: Baranya vármegyében ezt megelőzően nem volt még ilyen bonyolult tűzeset. A tűz oltását nehezítette a tűz rendkívül gyors terjedése, az extrém terepviszonyok, a házak közelsége, a szűk utcák és az oltóvíz biztosításának kihívása. Nagy volt az összefogás, a hivatásos tűzoltók mellett az önkéntes tűzoltók, a rendőrség, a mentőszolgálat, a honvédség munkatársai is segédkeznek, de a Tettye Forrásház Zrt. dolgozói, az erdőgazdaság, és a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja, a pogányi repülőtér, valamint az Orfűi-tó üzemeltetője is mindenben támogatták a katasztrófavédelem munkáját.

Hasonló tűzeset 1938-ban volt Baranyában. A patacsi-kisbicsérdi erdőrész kapott lángra. Az orkán erejű szélben a tűz villámgyorsan továbbterjedt, és percek alatt lángokban állt az erdő. Akkor is gondatlanság okozta a mecseki erdőtüzet, valaki égő gyufát dobott el.

Külföldi lapok hatalmas pécsi tűzvészről cikkeztek

A bécsi lapok szerint Pécsett hatalmas tűzvész pusztított 1927-ben. A legelőkelőbb bécsi napilapok egyikében a belgrádi jelentés nyomán a következő feltűnést keltő híradás jelent meg: nagy tűzvész Pécsett. A hír szerint, hatalmas tűz pusztított januárban Pécsen, amelynek egy egész utca esett áldozatul.

A cikk szerint leégett a csendőrségi laktanya, húsz üzlethelyiség és néhány áruház. Ugyancsak leégett egy petróleumraktár. A tűzoltóság csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta a tüzet megfékezni. A legérdekesebb az egészben az, hogy pécsiek mit sem tudtak az egészről. A pécsi lapok akkor azt írták: „Hiába, mégis csak jó, ha az ember külföldi lapot is olvas, így egy szép nap még azt is megtudjuk, hogy már nem is létezünk. Az egész hírnek véleményünk szerint magyarázata egyebekben egy névcserében rejlik. Hasonló tűz ugyanis tudomásunk szerint Jugoszláviában volt. Egy ottani község nevét cserélték fel Péccsel.”