Mint olvasónk beszámolt róla, szombaton Mohácsra ment a kocsival, amikor férjével figyelmesek lettek egy zajra. Megálltak, akkor vették észre, hogy a jobb hátsó kerékből hiányzik egy csavar, és a másik négy csavar is laza. Mint írta, vélhetően valaki meglazította őket. Korábban is volt egy ilyen eset, amiről a rendőrök is beszámoltak: Pécsett, a Makay István utca 5. szám alatti áruház parkolójában ismeretlenek több autó kerékrögzítő csavarját kivették, illetőleg meglazították.