A Kaposvári Törvényszék az elsőrendű vádlottat hét év fegyházra, társát három év fegyházra ítélte, ami ellen az ügyész súlyosításért, míg a védők és vádlottak enyhítésért felebeztek, így az ügyük Pécsre került.

A másodrendű vádlott autókereskedéssel foglalkozott, Hollandiából hozott be autókat, míg az elsőrendű vádlott kábítószer-kereskedelemből tartotta el magát. A két férfi barátok voltak, és tudtak egymásról, hogy miből származik a bevételük. Az egyik alkalommal megkérte a kábítószerrel kereskedő férfi, hogy elutazhat-e autókereskedővel Hollandiába. Az utat hatszor tették meg mikor a rendőrség rajtuk ütött. Az első rendű vádlott egy pótkereket vitt magával, amelynek abroncsába tett a Hollandiában vásárolt kábítószert, kokaint. A hatodik kiutazás alkalmával már a másodrendű vádlott is tisztában volt a kiutazásuk céljával, ez alkalommal két kilogramm kokain tartalmú port vásároltak és hoztak be az országba.