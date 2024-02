Információink szerint délelőtt 10 óra környékén egy maszkos személy lépett be a kertvárosi kis Tesconál lévő nemzeti dohányboltba. A rabló kezében fegyverrel vagy fegyvernek tűnő eszközzel hatolt be az üzletbe, majd elmenekült. A helyszínen még dél környékén is sok rendőr tartózkodott. Feltételezések szerint az eset összefügg a múlt héten történt gyógyszertári rablással.

Fotó: LP

Az esettel kapcsolatban a rendőrség írásban fog a későbbiekben tájékoztatást adni. Cikkünk frissül.

Frissítés (13.33)

A rendőrség közleményben tájékoztatta lapunkat a történtekről:

„Egy férfi február 26-án 10 óra után pár perccel, maszkkal a fején bement az egyik pécsi dohányboltba, majd kezében lőfegyvert vagy annak utánzatát tartva követelte a napi bevételt az eladótól. Az eladó a kérésnek nem tett eleget, így a rabló üres kézzel menekült el. Az eset során nem sérült meg senki.

A körülmények tisztázása, valamint a férfi felkutatása folyamatban van.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság rablás kísérlete miatt nyomoz az ügyben.”