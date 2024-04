A legnagyobb tűzesetről március 2-án számoltunk be, amely során egy négyzetméteres ikerház teteje állt lángokban teljes terjedelmében a Táncsics Mihály utcában. A ház tetőszerkezete mellett lángolt egy garázs, és egy furgon is. A tüzet a pécsi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral oltották el. A beavatkozás a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlott, a munkálatokhoz a pécsi és palkonyai önkéntes tűzoltók is csatlakoztak. Az eset során senki sem sérült meg, azonban a házból három személynek rokonokhoz kellett költöznie.

A lángok nem kegyelmeztek/ A kép illusztráció

Fotó: TOTH IMRE / Forrás: MW

A lángok és a füst sem kímélte a baranyai térséget

A március végéig keletkezett lakástüzekben összesen négyen megsérültek, az első negyedévben viszont senki sem vesztette életét emiatt, azonban április 8-án, egy idős nő füstmérgezés áldozatává vált.

A katasztrófavédelmi tájékoztató alapján a legtöbb tűz kéményben, padláson , illetve konyhában keletkezett. Mindemellett 13 alkalommal hőtermelő berendezés okozott tüzet, 12-szer elektromos hiba miatt csaptak fel a lángok, továbbá 6 alkalommal nyílt láng okozott tüzet baranyai otthonokban. Két esetben felmerült a szándékosság gyanúja is.

Az otthonokban, amelyek tűzeset áldozataivá váltak, nem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni.

Az első negyedévben történt lakástüzekhez 144 tűzoltóautót riasztottak, és a tűzoltók közel 50 órát töltöttek a tüzek oltásával. Mindemellett szén-monoxid miatt 21-szer riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat. Az esetek során 1 személy szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, és szerencsére senki sem vesztette életét a mérgező gáz miatt.

A Katasztrófavédelem felhívj a figyelmet arra, hogy szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Ha elérhető a vízmelegítőnk, vagy fűtőeszközünk égéstere, látható a láng, akkor mindenképpen vásároljunk egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt otthonra.