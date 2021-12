Alig egy éve jelentette be a pécsi városvezetés egy közmeghallgatáson, hogy azért kellene kiköltözniük az árusoknak ideiglenes helyre a régi vásárcsarnokból, mert annak átalakítását a pályázati határidők miatt azzal párhuzamosan kell megoldani az új létesítménnyel. A város egyik alpolgármestere pedig úgy érvelt az önkormányzat hivatalos lapjának tudósítása szerint, ha nem végzik el a munkát és lemondana a város a régi csarnok felújításáról, akkor 800 millió – egymilliárd forinttól elesnének. Értelemszerűen átmeneti helyet is kerestek az árusoknak, később, idén nyáron már fontosnak tartották azt hangsúlyozni, hogy „az új vásárcsarnok építkezése továbbra is jó ütemben halad, így nem lesz szükség ideiglenes árusítóhely kialakítására”.