Van még terv a tarsolyban

Az eseményen felszólalt Katona Gábor is, a Körber Hungária ügyvezetője, aki elmondta, hogy számukra elengedhetetlen, hogy szoros kapcsolatot ápoljanak azzal az intézménnyel, ahonnan a leendő munkatársai érkeznek. Szó esett arról is, hogy a gépgyártó vállalat hosszú évek óta kiváló kapcsolatot ápol a pécsi egyetemmel, különösen a Műszaki és Informatikai Karral, amelynek a nemzetközi rangsorokban való előrelépéseiket folyamatosan követik, és büszkeséggel töltik el őket, hiszen ennek a fejlődésnek a részesei, valamint a nyertesei is lehetnek. Mindemellett a Körber és a PTE az alkalmazott kutatások terén is együttműködnek majd a jövőben.