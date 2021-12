A terület, amelyet az önkéntes pécsi mentőkutyás egyesület ellát, az egész Dél-Dunántúli régióra kiterjed. Az egyesülettől kértek segítséget a 2019-es szekszárdi gázrobbanásnál is, ami egy társasházat döntött romba, többen megsérültek. A romkutatásban Ginger kutya is részt vett, de az elhunyt cserdi polgármester Bogdán László kutatásában is közreműködött, illetve pár héttel ezelőtt egy idős komlói férfi keresésénél is segédkeztek.