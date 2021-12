Nem, hogy egy kapavágás nem történt, de még a végleges helye sincs meg ennek a fürdőnek. Most nagyon úgy tűnik, hogy a baloldali városvezetés is tanulmányokra költ tízmilliókat. Idén januárban arról számoltunk be, hogy „Előzetes földtani, vízföldtani szakvélemény termálvíz biztosítására Pécs számára” címmel egy tanulmány megrendeléséről tárgyalt az önkormányzat illetékes bizottsága, majd a veszélyhelyzetben a polgármester, Péterffy Attila is úgy döntött, hogy megvalósíthatósági tanulmányt készíttet az ügyben.