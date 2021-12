Sokoldalúsága megmutatkozik

Kocsis Zsófia a húszas évei közepén járó fiatal, aki az élet minden területén próbál helytállni, és ahogy azt ő is elmondta, kifejezetten nem szeret unatkozni. Tanulmányait a Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Művelődési Szakközépiskolában folytatta. A színpadon 2015 óta van jelen. A színházi munka mellett tanári pályán is tevékenykedni kezdett az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskolában, színjátékot tanít gyerekeknek. Nem mellesleg példát is mutat arra, hogy a kemény munka meghozhatja a gyümölcsét.