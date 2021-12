A testület kiemeli azt is, hogy a meghallgatásra az értesítésben megjelölt időpontban kell érkezni. Törekedni kell továbbá a személyes kontaktok csökkentésére is, ezért javasolják a fogyasztóknak, hogy tanácsadás iránti, illetve az eljárás megindítására vonatkozó kérelmüket postai vagy elektronikus úton nyújtsák be. A nyomtatvány elérhető a testület honlapján. Hangsúlyozzák továbbá, hogy tájékoztatást ne személyes megjelenés útján, hanem inkább telefonon kérjenek az ügyfelek.