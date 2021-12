– A gombaszedés egy kellemes időtöltés, hiszen sétálhatunk a természetben, friss levegőt szívhatunk, kikapcsolódhatunk és mindemellett ízletes gombákat is szedhetünk. – mondta Auer Péter gombaszakellenőr és oktató, aki felvilágosította lapunkat arról is, hogy a gombák tulajdonképpen egész évben teremnek. Ugyan a fő szezonja nyár vége fele kezdődik és az első fagyig tart, de vannak bizonyos fajok, amelyek télen is teremnek, például láthatatlanul, a föld alatt.