A vasúttársaság kormányzati támogatással valósítja meg a saját fejlesztésű, XXI. századi igényeket kielégítő IC+ kocsik gyártását célzó programját, amely a járműállomány fiatalítását, minőségi cseréjét szolgálja. Jelenleg 57 másodosztályú IC+ jármű járja az ország vasútvonalait, Baranyát is. A 35 első osztályú bisztrószakaszos járműveket is Szolnokon gyártják. Az ütemterv alapján jövő év közepén fejeződhet be az első osztályú kocsik gyártása.