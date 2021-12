A Pécs keleti városrészben lévő Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda nemcsak nevelési-oktatási, hanem szociális feladatokat is ellát. Az iskolába több hátrányos helyzetű, szegény családból származó gyerek jár, akik közül SNI-s és BTM-es tanuló is van. A most átadott tornatermet az egyházmegye saját forrásból finanszírozta, több mint hatvanmillió forintot fordított rá.

Fotó: L. P.