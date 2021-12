– Az autóbusz-közlekedésben is jelentős, az utazóközönséget még inkább kiszolgáló újítás lép életbe szintén december 12-től: a Pécs–Mánfa–Komló autóbuszvonalon ütemes menetrendet vezet be a közlekedési társaság, ami azt is lehetővé teszi, hogy az éjszakába nyúló koncertekről is hazajuthatnak Pécsről autóbusszal a komlóiak – emelte ki a blog.