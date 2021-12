Egy szenvedélybeteg rehabilitációs otthon létrehozását tervezi a kiskőrösi székhelyű Sorsfordító Szolgáltató Központ Pogányban, és emiatt több helyi lakos is attól tart, hogy ezután problémás hozzátartozók fogják a falu nyugalmát rendszeresen megzavarni. Hajdu Julianna intézményvezető, illetve Horváth Tibor, a Bázis Addiktológiai Szolgálat szakmai vezetője szerint emiatt egyáltalán nem kell aggódni.



– A szenvedélybetegek önként vonulnak majd a terápiára, és a kezelés első időszakában teljes izolációt alkalmazunk náluk, ami azt jelenti, hogy a hozzátartozók nem látogathatják a pácienseket. A későbbiekben is először csak telefonon vehetik fel a kapcsolatot a családjukkal – mondta Horváth Tibor. Mindennapjainkban sajnos nagyon kevés az olyan ember, aki valamilyen módon ne találkozott volna már az alkoholizmussal – rokonsága, vagy ismerőse által –, éppen ezért a szakember megérti a lakosság félelmeit, ugyanakkor – mint fogalmazott – ők főként olyan emberek, akik nem kérik a segítséget, vagy be sem ismerik, hogy bajban vannak, ellentétben a rehabilitációs intézetben lakókkal.



Baranya megyében több olyan rehabilitációs intézmény is található, mint amilyet Pogányba terveznek: Pécsváradon, Kovácsszénáján, Komlón, Máriagyűdön, Szigetváron és Zsibriken is, a lakosságot nem zavarva, nyugalomban működik az otthon. A szakmai vezető példának hozta fel a Bázis Addiktológiai Szolgálat pécsi József Attila utcában kialakított úgynevezett Tiszta Házát. Az itt lakó tüke lakosság is aggódott először, de hamar felismerték, hogy nincs mitől tartaniuk, és azóta nagyon jó kapcsolatot ápolnak az ott élőkkel.



Pogányban, a Kossuth utcában lévő házat, a tervezett intézmény helyszínét egyébként most újítja fel, és alakítja át a fenntartó, és várhatóan jövő nyáron nyit majd a rehabilitációs otthon. Magyarországon egyébként egyetlen olyan hely van még (Dunaharasztiban), ahol csak női szenvedélybetegekkel foglalkoznak, ez egyes szakemberek szerint a terápia sikerét befolyásolhatja kedvezően.



Horváth Tibor azt is elmondta, nem csak a szenvedélybeteggel foglalkoznak a terápia során, lesznek családi csoportok is, de azokat nem Pogányban, hanem Pécsen tartják. A betegek egyébként katonás rendben élik napjaikat, és az idejüket – foglalkozásokkal – szinte teljesen lefedik a szakemberek, emellett a terápián résztvevők önmegtartóztatást vállalnak: tilos a szex, az erőszak (beleértve a verbális erőszakot is), és a drog. Ennek bármiféle megszegése kizárással jár, de Horváth Tibor azt is hangsúlyozza, ez sem úgy történik, hogy egyszerűen el kell menniük, a szakemberek gondoskodnak a páciensek hazajutásáról.





Szakmai együttműködésben tapasztalt fenntartója lesz az intézménynek





A Magyar Baptista Egyház által létrehozott Sorsfordító Szolgáltató Központ Bács-Kiskun, és Csongrád-Csanád megyében, összesen 9 településen végez szolgáltatásokat, főként szenvedélybetegekkel és pszichiátriai betegekkel foglalkoznak, székhelyükön, Kiskőrösön pedig a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait látják el. Több mint ezer klienssel vannak napi kapcsolatban, így megfelelő tapasztalattal rendelkeznek. A pogányi intézményt a Bázis Addiktológiai Szolgálat szakmai munkájával együttműködésben valósítják meg. A fenntartó képviselője, és a szakmai munkatársak szívesen állnak a lakók rendelkezésére, akár lakossági fórum keretében is örömmel válaszolnának az érdeklődők kérdéseire.

Képünk illusztráció.