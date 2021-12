Kiderült, hogy tagjaik számára nagy terheket jelentett a járvány, mindemellett nem tétlenkedtek. Öt éve tervezik ugyanis egy színpadi mű elkészítését, hogy a betegségüket mindenki számára érthetőbbé tegyék és a pandémiás időszakban ez a darab megszületett. Kósa Dóra drámatanárral már próbálnak a december 14-i bemutatóra, melyet évzáró találkozójukon a Vasutas Művelődési Házban 13 órától adnak elő. A címe is szimbolikus: Társasjáték, hiszen rámutat a szabályok szükségességére, ugyanakkor arra is, hogy közülük többen játékkal tették elviselhetővé az elszigetelt hónapokat. A darab előzménye a 2019-ben előadott Életjáték, amely a tüneteinket ismertette egy átlagos napjukon. Ezt akkor száznál többen nézték meg és sokakat megrázott az előadás. Idén a nézők köre támogatókkal, szimpatizánsokkal bővül, és egyedül élő társuk, egy házaspár, valamint egy nagycsalád reakcióit mutatják be vicces, valamint szomorú epizódokban. Készül már a trilógia harmadik része is Jutalomjáték címmel, azt a helyzetet taglalva, hogy egyszer gyógyítható lesz a betegség.