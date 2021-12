Tőle tudjuk azt is, hogy rendszeresen intézkednek a rendőrök, és mentő is érkezett már a helyszínre. Megkeresésünkre a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, az említett esetekkel kapcsolatban több bejelentés is érkezett hozzájuk, a jogsértéseket ők is tapasztalják. Mint megtudtuk, az egyenruhásoknak általában csendháborítás, köztisztasági szabálysértés, közterületi alkoholfogyasztás miatt kell intézkedniük.