– Mivel kültéri medencékről van szó, a terheléses próbaüzemet csak olyan időben végezhetjük el, amikor a gyerekeket bele lehet engedni a medencékbe. Addig téliesítjük a gépészetet – mondta Marosi-Melles András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója. A most elkészült kültéri gyermekbirodalom egyébként négy medencéből áll, köztük van a legkisebb korosztálynak megfelelő 25–50 centiméteres, valamint a már nagyobbakhoz illő 1,20 méteres vízmélységű medence is, és természetesen különböző életkornak megfelelő játékokat építettek be: szimulált vízesés, vízágyúk, kis méretű csúszdák szolgálják majd a gyermekek örömteli szórakozását.