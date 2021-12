– Ezek a nyári programok, ha elmúlik a jó idő, és fázni kezdenek, akkor ez a probléma ideiglenesen megszűnik. De tavasztól őszig a hajléktalanok elfoglalják majdnem az összes padot – tette hozzá.

A lapunknak nyilatkozó helyi lakos azt is megjegyezte, a vízelvezetéssel is kellene kezdeni valamit a téren, mert gyakran megáll ott az esővíz, ami megnehezíti a közlekedést.

– Elégedett vagyok, hogy ilyen szép számmal jöttek el a fogadóórámra – mondta lapunknak Barkóczi.

A fideszes helyi képviselő régóta napirenden tartja a romló közbiztonság kérdését.

– Két gócpontja van a lumpen elemeknek a városrészben. Az egyik a Köztársaság tér, a másik pedig a Szilágyi Dezső utca és a Nagyvárad utca sarkán a bolt környezete – mondta.

Barkóczi szerint Pécs polgármestere azzal segíthetné a környéket, ha megtöbbszörözné a közterület-felügyelet jelenlétét az említett gócpontokon.

– Már többször felhívtam Péterffy Attila figyelmét, és még ezután is mondani fogom neki. Ispitaalja egy kellemes polgári környék, nem szeretnénk, ha ellumpenesedne – hangoztatta.



A csúszdákat is elfoglalják



– Mindig ez van itt, hiába jeleztem már a Biokomnak, és a köztereseknek is, ha épp nagy ritkán erre jártak, nem változott semmi – nyilatkozta lapunknak korábban egy anyuka a Köztársaság téri játszótéren, miközben mellettünk nem messze éppen egy hajléktalan turkált az egyik kukában. – Van, hogy úgy kell elzavarni a csúszdák tetejéről a hajléktalant, aki ott pihen – mesélte. Barkóczi Csaba akkor úgy fogalmazott: a rendőrség maximálisan helytáll, de a baloldali városvezetés nem segíti a testületet eléggé.