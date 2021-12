A képviselő úgy fogalmazott, hogy a párvezetés kérésére várt az elhatározása véglegesítésére. A cselekvésre az elmúlt két közgyűlés alapján azért szánta el magát, „mert nem tudok és nem is kívánok azonosulni azokkal a helyi problémakezelési, hatalomtechnikai és döntéshozási gyakorlatokkal, amiknek célja egykori szövetségesek nem is titkolt büntetése szakmai és elvhű kiállásaik miatt. Tekintettel arra, hogy ezekben a közgyűlés DK frakciója is jól érzékelhetően részt vesz és ez ellen a párt sem emel kifogást, számomra nem marad más út, mint a kilépésemmel demonstrálni az ezekkel a folyamatokkal szembeni ellenérveimet„.