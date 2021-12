Nagy Csaba (Fidesz), a térség parlamenti képviselője pedig már arról számolt be a minapi parlamenti felszólalásában, hogy Szentlőrincen is jó hírekkel tud szolgálni az ottani tanuszodát illetően, amelyet már a város lakossága nagyon vár. Elkészült ugyanis a létesítmény kiviteli terve, a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárást elindították és december 7-ig várják az ajánlatokat, így 2022-ben elindulhat az itteni uszoda építése is.