A gyerekek nagy boldogsággal fogadták az élsportolók adományait, ráadásul egy kis énekléssel is meghálálta az felajánlást az oviscsoport. Ezt követően egy kis teázásra és pogácsázásra invitálták a sportembereket, majd néhány kisebb gyerkőc beszélgetésbe is elegyedett a PVSK-Mecsek Füszért vízilabdacsapatának szakosztály vezetőjével, De Blasio Domenicoval, és büszkén mesélték neki, hogy ők is tudnak úszni, ráadásul a lábuk is leér az uszoda medencéjében.

Az intézmény óvónői pedig egy kis karácsonyfa gömböt adtak viszonzásul, amellyel a PVSK-Mecsek Füszért csapata díszítheti uszodáját.