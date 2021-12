Elégtétel volt 2010-ben a törvénymódosítás

– Pont a népszavazást megelőző napon a vasasi katolikus templomban vezényeltem egy ökumenikus adventi hangversenyen. Az egyik kórusmű a magyarság egységéről szólt. Mielőtt elkezdtük volna, azt mondtam a közönségnek, hogy mi, pécsiek is lehetnénk külhoni magyarok, hiszen az első világháború után három évig el volt csatolva ez a terület Magyarországtól – mesélte Hoppál Péter.

Pécs és környéke fideszes országgyűlési képviselője hozzátette, a baloldal akkor is közreműködött a magyar nemzet megosztásában, hiszen ők támogatták a délszlávokat abban, hogy elcsatolják Baranya kétharmadát Péccsel együtt.

– Úgy fogalmaztam, hogy rólunk is szólhatna most ez a szavazás. Aznap vasason nagyon együtt volt az emberek lelke, hiszen tapsvihar tört ki a beszédem után. Ezért is voltam optimista – mondta a fideszes politikus.

– Miután megjelentek az eredmények, barátaimmal rögtön megbeszéltük, hogy a trianoni békediktátum után újabb gyásznappal „gazdagodtunk” – emlékezett vissza Hoppál, hozzátéve: nagy elégtételnek érzi, hogy a 2010-ben felálló új parlamenttel szinte azonnal módosították a könnyített honosításról szóló törvényt.