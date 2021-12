Polics József, Komló polgármestere hangsúlyozta, hogy a komplex módon megvalósult, a komlói önkormányzat és a Volánbusz közös, mintegy 920 millió forintos projektje meghatározó a város számára, hiszen nem csak az utazóközönséget érinti a fejlesztés, hanem Komló arculata szempontjából is döntő jelentőségű a beruházás.

Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója kitért arra, hogy a Komlót érintő fejlesztés része a Volánbusz átfogó megújulási programjának, amelyben a jármű- és infrastruktúra-korszerűsítések, valamint a menetrend-módosítások a közösségi közlekedés színvonalasabbá és ezáltal népszerűbbé tételét célozzák.



A megérkezett Volvo 8900-as autóbuszok 95 férőhelyesek, ami egy csuklós busz befogadóképességének felel meg, alacsony belépésűek, így babakocsival, kerekes székkel is akadálymentesen használhatók, légkondícionálóval, fedélzeti kamerarendszerrel, USB-töltőpontokkal felszereltek. A négy új jármű évente több mint másfélmillió utas számára biztosít komfortosabb utazást.

Mint arról beszámoltunk, az új menetrend december 12-i életbe lépésével egy időben a helyi és helyközi járatokat fogadó és indító, teljeskörűen megújult, 9 induló kocsiállással és 3 leszállóhellyel rendelkező autóbusz-állomás tesztüzeme is kezdetét veszi. A járatok ide érkeznek és innen is indulnak, az utasperon vasárnaptól használható, a pénztáraknak, utasvárónak, mosdóknak helyet adó főépület pedig várhatóan január közepén nyitja meg kapuit.



Ötpercenként indul busz reggelente a megyeszékhely felé



Ötpercenként indulnak a buszjáratok a legforgalmasabb reggeli időszakban Komlóról Pécs irányába, a délutáni csúcsidőszakban pedig a megyeszékhelyről Komló felé jellemzően 10–15 percenként indul busz, a december 12-étől életbe lépő új, ütemes menetrend szerint. Reggelente gyors­járatok is közlekednek, és új elemként éjszakai járatot is bevezettek, amire nagy igény mutatkozott többek közt a fiatalság részéről, és aminek köszönhetően Komlóra már az éjszakai kényelmes hazajutás is biztosított. A biztonságos utazásra – ahogy az a tegnapi átadóünnepségen elhangzott – a Volánbusz jól képzett, a mecseki útviszonyokat kiválóan ismerő autóbusz-vezetői is garanciát jelentenek.