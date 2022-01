– Milyennek értékeli a baloldal munkáját?

– A városvezetés részéről kevés volt a munka, még kevesebb saját eredménnyel. Annál több volt viszont a magyarázkodás. Elég ha az elbénázott egymilliárdos állami támogatási kérelem határidőn túl történt benyújtására gondolunk, ami miatt Pécs elesett ettől a forrástól. Mindeközben folyamatossá váltak a belharcok. De nézzünk meg egyetlen dolgot, az Integrált Városfejlesztési Stratégiának a frissítését, ami megmutatja, hogy miként is gondolkodnak. Ez a dokumentum azért fontos, mert alapot ad arra, hogy pontosan behatároljuk, hol is tart a város és hova szeretne eljutni a későbbi konkrét lépésekkel. Nagyjából 24 milliárdos fejlesztési forrás irányát határozzák meg, és ezt a forrást, ezt a rengeteg pénzt úgy is el lehet költeni, hogy annak érdemi eredménye nem lesz. A baloldal pedig a turisztikai fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, köztük olyanra, mint például a libegő, ami látványberuházás.



– Ezzel hány munkahelyet teremtenek?

– Keveset. Tudjuk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa program sem váltotta be a turizmus fejlődéséhez fűződő reményeket. Ez a felfogás hasonlatos ahhoz, amelynek köszönhetően szintén a szocialista időkben létrehozták az Expo Centert, melynek fenntartása, üzemeltetése azóta is komoly nehézségeket jelent. Most azt látjuk, hogy a Mecsekkel kapcsolatban van valamilyen víziójuk, amit azonban beárnyékol a szocialista oligarchák ingatlanos nyomulása a háttérben. A turizmusra több mint 10 milliárdot akarnak elkölteni, de ezt a pénzt fontosabb célra, a gazdaság fejlesztésére kellene fordítani – ez utóbbi kapcsán pedig nem sok elképzelésük van.



– Az idei esztendőtől mit vár?

– Ugyanazok a baloldali politikai szereplők jelentek meg a színen, akik több mint tíz évvel ezelőtt már leszerepeltek. A polgári oldal és a baloldal közötti különbséget úgy lehetne megvilágítani, hogy a baloldal saját magával, míg a nemzeti, polgári oldal Magyarországgal foglalkozik. Ugyanez van Pécsen is: Hoppál Péter a Fidesz részéről folyamatosan lobbizott a munkahelyteremtő beruházásokért – ilyen volt a Seiren, a Hanon System –, vagy éppen a kormányzati kompenzációért, a kulturális intézmények fenntartására érkező milliárdos támogatásokért dolgozott. Ezért is támadják. Míg a másik körzet képviselőjéről, Mellár Tamásról, MSZP–P-s politikusról ez egyáltalán nem mondható el, sokan nem is tudják, hogy kicsoda is ő. Nem is pécsi, nem is tudni mit csinált az elmúlt években. A pécsieknek Mellár helyett Hoppál Péterhez hasonló elkötelezett lokálpatrióta képviselőre van szükségük az ország házában. Kővári János pedig szintén éppen ezért alkalmas a feladatra, bízom benne, hogy a pécsiek bizalmat szavaznak neki áprilisban.