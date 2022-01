A járvány újabb hullámának megfékezése és az átoltottság további növelése érdekében január hónapban minden csütörtök és péntek délután kettőtől hatig, illetve szombaton tíztől hatig tartanak oltási akciót a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben, emellett természetesen a háziorvosok is oltási akciónapokat tartanak.



Az oltópontra ottjártunkkor, csütörtök délután egyetemisták és gimnazisták is érkeztek.

– Eddig én két Sinopharm-oltást kaptam, először ezt választottam az ismerős, elölt vírust tartalmazó technológia miatt. De most harmadjára Pfizert kértem, ami azért is fontos, hogy nemzetközileg is mindenhol ismert legyen, ugyanis sokat utazom – magyarázta egy ázsiai országból érkezett orvostanhallgató.



Egy édesapa gimnazista gyerekét kísérte az oltásra.

– Ez már a harmadik dózis, úgyhogy most már szuper erős lesz a védelem – mondta mosolyogva.

Olyanok is eljöttek, akik korábban nem kérték az oltást, most azonban elsősorban a munkahelyi kötelezettségnek akartak eleget tenni, de jött olyan is, akinél az is közrejátszott abban, hogy most kapta az első dózist, hogy korábban már átesett a fertőzésen.



Egy másik édesapa tizenegy éves lányát kísérte el.

– Anyukám is nagyon fontosnak tartotta, hogy megkapjam, és én is egyetértettem vele. Az iskolában a legtöbben hasonlóan döntöttek, és kérték az oltást – mesélte az ifjú hölgy.



Az oltási akciónapokon előzetes időpontfoglalás nélkül, rövid helyszíni regisztrációval fel lehet a koronavírus elleni oltás bármely dózisát. A szakemberek egybehangzó álláspontja szerint a harmadik, megerősítő oltás is mindenkinek ajánlott, aki már négy hónapnál régebben kapta meg előző oltásait. A harmadik oltással ismét 80–90%-ra emelhető a védettség.



Megyeszerte várják az oltakozókat

Az akciónapokon elsősorban a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon, emellett természetesen az oltást az 5–11 éves gyermekek is felvehetik, számukra azonban továbbra is szükséges az előzetes időpontfoglalás.

Kiemelten várják az oltatlanokat is a védettség minél előbbi megszerzése érdekében. A központi oltópontokon öt vakcina közül lehet választani: Pfizer, Sinopharm, Moderna, Janssen, AstraZeneca.

Találunk oltópontot a Komlói Egészségcentrumban, a pécsi PTE Klinikai Központban, a siklósi, mohácsi, valamint a szigetvári kórházakban. Szintén oltakozhatunk a pécsváradi dr. Entz Béla Egészségügyi Központban és a sellyei Ormánság Egészségközpontban. Emellett számos vidéki település háziorvosa is tart oltási akciónapokat.