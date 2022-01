Fontos, hogy a fákat csupaszon, azaz a díszektől, karácsonyfatalptól, egyéb hulladékoktól – mint például szaloncukorpapír – mentesen kell kitenni a háztartásihulladék-gyűjtő edények mellé. A társaság kéri, hogy a másfél méteresnél nagyobb fenyőfákat a kukák mellé kettévágva helyezze ki mindenki, ezzel is elősegítve az elszállítást.

– A begyűjtött fenyők, ahogy a korábbi években is, a pécsi hőerőmű telephelyén hasznosulnak újra, más tüzelőanyagokkal vegyítve tüzelik el a biomasszablokkban – közölték érdeklődésünkre.

Hozzátéve, hogy január-február hónapokban a lakossági partnerek részére a fenyőfák leadására – Pécsett és vidéken egyaránt – a Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékudvaraiban is van lehetőség.

Azok pedig, akik földlabdás fenyőfát vásároltak karácsonyra, de kiültetni nincs módjuk, felajánlhatják Pécs város közterületeinek díszítésére.



A Biokom 2022. január 1. és 31. között várja a földlabdásfenyőfa-felajánlásokat a központi épületében, a Pécs, Siklósi út 52. szám alatt. Az ily módon összegyűjtött növények a Tüskésréti úti városi csemetekertbe kerülnek tavaszig, ahol a szakszerű gondozás után a város valamelyik zöldfelületén találnak otthonra.

Idén is nagyon sok el nem adott fenyőfa maradt az árusítóhelyeken. A BIOKOM NKft. adatai szerint a fenyőárusok a Domus parkolóban nagyjából 64 köbméternyi, a Diána téren és a Bajcsy-Zsilinszky utca–Nagy Lajos király útja kereszteződésénél pedig összesen 25 köbméter el nem adott fát hagytak, amelynek elszállításáról szintén a társaság gondoskodott.