Bánkuti István, a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatója egy egyetemi lapnak adott interjúban úgy fogalmazott a cég dolgozóiról, hogy "van egy csomó buszvezető, aki pallérozatlan és bunkó módon tud megnyilvánulni", valamint azt is mondta, hogy "az ellenőrök se a végzettségükről, se az intellektusukról híresek". A pécsieket kényelmesnek tartotta, mert nem ülnek buszra, miközben azt is bevallotta, hogy a Mercedes buszok ülései koszosak, az utasokról pedig azt is állította, hogy éppúgy modortalanok, mint a sofőrök.

A lealacsonyító és sértő nyilatkozatra reagálva a társaság buszvezetői a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) felhívására úgy döntöttek, hogy hétfőn a déli harangszóval egyidőben, 15 másodpercen keresztül dudálással fejezik ki a tiltakozásukat a kijelentések ellen.

Raposa Gábor, a SZAKSZ pécsi szervezetének vezetője a demonstráció kapcsán azt mondta, kritikán aluli jelzőkkel illette az igazgató a dolgozókat és tudomásuk szerint Bánkuti felajánlotta a lemondását, de az önkormányzat azt nem fogadta el arra hivatkozva, hogy állítólag majd kivizsgálják az esetet, hogy milyen szövegkörnyezetben hangoztak el a kijelentések.

- Hatalmas bérfeszültség is van, hiszen 1265 forintról 1600 forintra kellene felemelni a sofőrök alapórabérét, az alacsony bérek miatt pedig nagyon komoly az elvándorlás a cégtől. Ezt az igényt fogalmaztuk meg a cégnél és reméljük, hogy a bértárgyalások előtt nem a sofőrök elleni lejáratókampány folyik azért, hogy a közvéleményt ellenünk hangolják - mondta.

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy a Tüke Busz "fű alatt" kinevezett vezérigazgatójának nincs tovább helye a cég vezetésében. Szerinte elfogadhatatlan, hogy miközben Bánkutinak kétszeres fizetésemelést szavaztak meg a baloldalon, addig a sofőröknek nem hogy a minimális béremelést, de még csak a tiszteletet sem adják meg. Már a kinevezése is mutatta, hogy nem szakembert, hanem pártkatonát keresett Péterffy Attila.

-Elvárjuk, hogy mondjon le és a sofőrök által kért béremelést biztosítsák, hiszen az elmúlt hónapokban a sofőrhiány járatkimaradásokat okozott. A bérfejlesztésre a keretet pedig biztosíthatják a pécsi repülőtér eladásából származó kormányzati forrásból is - mondta.

Ismeretes, már az elmúlt év végén Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető a buszos szakszervezetek képviselőivel is tárgyalásokat kezdeményezett azért, mert a vállalattól történő elvándorlás a tömegközlekedés zavartalan működését is veszélyeztetheti.

A SZAKSZ egyébként azt is elkezdte már felmérni korábban, hogy a sofőrök hajlandóak-e városháza előtt is tüntetni a jogos követelésükért. Úgy tudjuk, hogy egyre többen csatlakoznak a várható demonstrációhoz.

Kerestük az önkormányzatot és a Bánkuti Istvánt is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.