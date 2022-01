– Mivel foglalkozik egy jövőkutató?

– Politikai, geopolitikai, technológiai és innovációs irányokat figyelünk, elemzünk és értékelünk, amelyek meghatározhatják a jövő folyamatait, ezekből vonunk le következtetéseket.

– Mit tartogat a jövő?

– A 20. század harcai és küzdelmei zömében a nyersanyagszerzés köré összpontosultak. Az határozta meg egy ország érvényesülését, hogy milyen földrajzi adottságokkal rendelkezik és ezt milyen történelmi sajátosságok befolyásolják. Ez azonban gyökeresen megváltozik. A technológiai fejlődésnek és innovációknak köszönhetően olyan államok emelkedhetnek fel, amelyekre most nem is gondolnánk. A jövőt a mesterséges intelligencia, automatizálódás és robotizáció fogja meghatározni és az, ahogy ezekhez a kormányzatok viszonyulnak. A cél, hogy az államok visszaszerezzék önállóságukat és önrendelkezésüket – ebben Magyarország élen jár.

– Mit tapasztalt hazánkban az elmúlt, itt töltött év során?

– Rengeteg tehetséges ember van itt, ötletekkel, innovációkkal, ezek hozzájárulhatnak az egész ország, régió felemelkedéséhez. Úgy látom, jó útra lépett az elmúlt években az ország. Akad, aki különutasságot lát, én inkább bátorságot és víziót – ha van víziónk, az már fél siker.

Nemzetközileg elismert kutató

Abishur Prakash Új-Zélandon született, fiatalkorát Ausztráliában töltötte, jelenleg Kanadában él és dolgozik, a Centre for Innovating the Future (A Jövő Innovációs Kutatóközpontja) jövőkutatója, a téma világszerte elismert szakértője. Eddig öt könyve jelent meg, ebből magyar nyelven a Go.AI: A mesterséges intelligencia geopolitikája és Új geopolitika című kötetek a hazai olvasóközönség számára is elérhetőek.