Tutti Péter, a Platin Német Nemzetiségi Egyesület elnöke, valamint az egyesület keretein belül működő Platin Zenekar vezetője hirtelen jött ötlete gyerekek sokaságát tette boldoggá az ünnepi időszakban. Minden évben szokott adományozni karácsony tájékán, általában élelmiszert, mert nem biztos abban, hogy egy adott pénzösszeg esetén az valóban oda is ér, ahova azt küldeni szeretné. Azonban 2021-ben magasabbra tette a lécet.

– Minden évben közzéteszünk egy-egy képet vagy videót karácsonykor a zenekar közösségi felületein, de most szerettünk volna a sablonosság helyett valami hasznosat tenni. Ekkor jött az ötletem, hogy a zenekar ismertségét felhasználva kezdeményezhetnénk egy adománygyűjtést környékbeli, rászoruló gyermekek számára. Mindenképpen olyan gyerekeket szerettük volna meglepni a befolyt összegből vásárolt ajándékokkal, akik olyan településeken élnek, ahova évek óta zenélni járunk. Többek között ezzel is szerettük volna meghálálni bizalmukat, és azt, hogy visszatérő fellépői lehetünk ezen települések rendezvényeinek – nyilatkozta Tutti Péter.

Az adománygyűjtés kizárólag Facebookon és Instagramon volt meghirdetve, külön erre a célra létrehoztak egy számlát. A kezdeményezés olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy összesen 438 ezer 500 forint gyűlt össze. Körülbelül 45-50 ember adakozott, átlagosan kétezer és tízezer forint közötti összegeket utalva a számlára, de néhányan ennél is bőkezűbbek voltak.

– Szeretnénk ezúton is megragadni a lehetőséget, és hálás köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen összeggel is, de hozzájárult a gyűjtésünkhöz.

Mindenekelőtt az egyesület elnöke felvette a kapcsolatot a helyi polgármesterekkel és a német kisebbségi önkormányzatok vezetőivel, akik segítették kiválasztani azon gyerekek nevét és lakcímét, akik számukra „érdemesek” a meglepetésre.

December 22-én 26 helyszínen, összesen 48 gyermeknek okoztak örömet a zenészek még szenteste előtt. Kora délután indultak útnak, s házról házra járva, egy kis karácsonyi zenét játszva a családokkal közösen hangolódtak az ünnepre. Szajkra, Nagynyárádra, Palotabozsokra és Somberekre is ellátogattak, ahol a zenekar tagjai személyesen adták át az ajándékokat a gyerekeknek.

– Lehetett volna talán kisebb ajándékokat is összeválogatni, de úgy gondoltam, hogy egy olyan összegű, tartalmas csomagot szeretnénk átadni a gyerekeknek, amelynek valóban nagyon fognak örülni. Gyümölcsök és ropogtatnivalók mellett Nutellát, mézet, különböző márkás csokoládékat is tartalmaztak csomagjaink.

Az első adománygyűjtést a tervek szerint idén követi majd a második is

Tutti Péter azt is elmondta lapunknak, hogy szerinte sajnos az emberek sokszor természetesnek veszik azt az életszínvonalat, amiben élnek, képesek apróbb dolgokon is stresszelni, nem is gondolva arra, hogy valójában vannak náluk sokkal rosszabb helyzetben lévők is.

– Nagyon jó érzés volt látni a gyerekek örömét. Voltak olyan picik, akik elsírták magukat, s voltak, akik már fel tudták mérni, mi ez az egész, és nagyon hálásak voltak.

Ez volt a Platin Zenekar első adventi adománygyűjtése, de a mostani sikereken felbuzdulva szeretnék idén karácsonykor is meghirdetni az akciót, de hogy pontosan milyen formában, az még a jövő zenéje.