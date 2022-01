1991. május 15-én, óriási érdeklődés mellett nyitották meg a kereskedelmi egységet. A nép tódult, a kassza folyamatosan csengett, később azonban majdnem valamennyi érték a tűz martalékává vált.

Léteztek azért Pécsett nagy áruházak korábban is, de azok más alapokon működtek. A Mecsek Áruház, a Szliven Áruház egy-egy lakóterület központjában szolgálták ki a vásárlói igényeket. A Konzum Áruház, illetve a Centrum Áruház a történelmi belvárosban várta a betérőket. A fejlettebb nyugati végeken azonban a polgárok már kocsival jártak a lakóhelyük határában lévő boltokba, elintézni a heti, havi beszerzésüket.

Ennek a dolognak járt az élén egy osztrák befektetői csoport. Úgy gondolták, ami feléjük jól működött, az a leomlott vasfüggöny túlsó oldalán sem vallhat kudarcot. Egy darabig be is jött a számításuk. A beruházás alapkövét huszonkét hónappal a szalagátvágást megelőzően tették le. Alig két esztendővel később, egy szép szerdai napon, ünnepélyes keretek között nyitották meg az egész épületegyüttest.

A feljegyzések szerint külön pályázatot írtak ki a névre. Végül a FE-MA lett a nyerő, annak számos leírt változatával, alakjával. Hiszen jelent meg FeMa, FEMA, Fema, Fe-Ma kombinációval is. Az első tag Pécs testvérvárosára, a német Fellbach településre utal, a második meg Magyarországot képviseli.

A Kistelgdi István, illetve Szilágyi Sándor által tervezett épületegyüttes elsöprő sikert aratott. Cseppnyi túlzás sincsen abban, ha azt írjuk, szinte hisztériahullám alakult ki, megrohamozták a vevők az új hipermarketet, a vele együtt elkészült galériát, a passzázst. Hatalmas akciók csábították az embereket, a Pannon Volán naponta tízszer indított ingyenes különbuszokat a megyeszékhely déli határába a Rákóczi útról – a Konzum tulajdonosainak őszinte bánatára.

1993-ban még divatbemutatót is rendeztek az épület előtt Forrás: L.L.

A virágkor azonban csupán 1998. augusztus 14-ig, péntekig tartott. Akkor ugyanis tűz ütött ki a FEMA tetején, egy szigetelési munkálat melléktermékeként. A forróságban a lángok gyorsan terjedtek, különösen a kupola, és a két bejárat melletti üzletek károsodtak. Az elsődleges felmérés alapján a kár meghaladta a 120 milliós értéket, akkori keretek között. Csak a viszonyítás kedvéért, a 42 centiméter képátlójú színes televízió, vagy egy 200 literes fagyasztóláda egyaránt 29 990 forintot kóstált.

A tűzkár után már semmi sem volt a régi. Korábbi vonz­erejét a központ képtelen volt visszaszerezni. A délszláv válság következtében az egykori Jugoszlávia lakosságának vásárlóereje megszűnt Pécsett. Emellett épültek más, korszerűbb kereskedelmi centrumok is a városban. Kisebb tűzeset még borzolta a kedélyeket évtizedekkel később is, de az a nagy lángokkal nem volt közvetlen kapcsolatban. Ekkor azonban már a 2010-es évtized elejét mutatták a naptárak. Perek sora kezdődött a nagyobb, meg a kisebb tulajdonosok között az ügyben. Mindez érintette a bontási folyamatokat is. Előbb azonban még felmerült a szándékos gyújtogatás lehetősége, bár azt hosszú vizsgálatok alapján, a katasztrófavédelem szakemberei nem tudták megerősíteni.