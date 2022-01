Persze, mi az igazán értékes? Idén ugyan játékutalványokat nyertek a gyerekek, de a szerkesztőségünkben tartott díjátadó abszolút győztese a buborékfújó lett. A gyerekek még tudják, hogy igazi varázslat a levegőben szálló, majd szétpukkanó opálos gömb. Mi felnőttek néha elfelejtjük, de szerda délután nosztalgiázhattunk.

Ebben a mezőnyben egészen kivételes helyzetben voltak a nyertesek, ugyanis két testvérpárt is köszönthettünk a szerkesztőségünkben. Csintalan sugdolózások, virgonc mosolyok, titkok, amiket csak a testvérek érthetnek - ilyen pillanatoknak is szemtanúi voltunk. Sajnos voltak helyezést elért gyerkőcök, akik betegség miatt nem tudtak eljönni hozzánk, de biztosak vagyunk benne, hogy az öröm nem marad el, mikor kiválaszthatják az elnyert játékot a polcról. A polcról, ami a gyerekeknek egy igazi mesevilág. Nekünk pedig az a mesevilág, ami azokban a mosolyokban rejlik, amiket a pályázat során láthattunk.

Forrás: L. L.

Mint megtudtuk, Bella gondosan kilakkozta a körmét, hogy szép legyen az átadón. Biztos ami biztos, a lábujjait is. Ilyen egy igazi nő. A másik család ötven kilométert utazott hozzánk, de az biztos, hogy első útjuk a játékboltba vezetett, hogy beváltsák a nyereményüket. Karácsony után tehát folytatódhat az ajándékcunami a szerencséseknél. Mosolyból ott most nem lesz hiány.





Újra szavazhat a család

Édua és Olivér továbbjutott az országos fordulóba, ami január tizedikén veszi kezdetét. Az ország minden megyéjéből szavazhatunk a megyéjében legtöbb voksot begyűjtött mosolyra. Lehetetlen kijelenteni, hogy melyik gyermek mosolya a legszebb, hiszen valójában mindegyik az valakinek. De ez a verseny nem is erről szól, hanem arról, hogy az apróságok életébe élményt varázsolhatunk. Olyan élményt, ami akár meghatározó lehet az életében. Dominik először vett részt ilyen versenyen, először járt egy főszerkesztő irodájában, de lehet egyszer majd ő is az akar lenni. Talán azért, mert most látta, hogy egy főszerkesztő irodájában számtalan buborékfújó kerül elő a szekrényekből.