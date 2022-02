Nőtt a pollenterhelés az elmúlt időszakban a felmelegedés hatására, egyszerre több tavaszi fa pollenszórása is elindult – a mogyoró pollenkoncentrációja a magas tartományban alakult, azaz elérte a tüneteket okozó szintet Pécsett is, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) pollenjelentése szerint. A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja jellemzően közepes, az éger esetében viszont Pécsett a minden allergiásnál heves tüneteket okozó, nagyon magas szintet mérték. A kőris, a juhar, valamint a nyár pollenkoncentrációja országosan egyelőre alacsony, azonban esetenként okozhat már tüneteket.

Az elmúlt napokban megjelent a levegőben a nyár pollenje is, ezt a következő napokban az arra allergiások is érzékelhetik, ezen kívül a szil pollenje is alacsony koncentrációban már mérhető.

Az NNK arra is felhívja a figyelmet, hogy a fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.

– Kiemelten fontos, hogy a pollenallergiás betegek figyeljenek a megelőzésre – hangsúlyozzák a szakemberek. Kiemelve, hogy a napi középhőmérséklet emelkedésével a tünetek erősödésére lehet számítani az elkövetkezendő időszakban.

A szénanátha némiképp hasonlít a légúti megbetegedések, illetve a koronavírus-fertőzés tüneteire, fontos, hogy ezeket meg tudjuk különböztetni egymástól. Az allergia gyakori tünete az asztmás nehézlégzés, az orrfolyás és a tüsszentés, amelyek koronavírusra nem jellemzők. Az allergia hasonlít a megfázáshoz, ám többnyire szem-, fül- vagy orr­viszketés, könnyezés is kíséri. A tünetek erősségét befolyásolja az egyéni érzékenység mellett az is, hogy az adott pollen milyen koncentrációban van jelen a levegőben. Ez függ az időjárási viszonyoktól is, a tünetek évenként különböző erősségben jelentkezhetnek. Gyanúra adhat okot, ha valaki minden évben ugyanakkor betegszik meg, ilyen esetben érdemes mindenképp szakorvoshoz fordulni.