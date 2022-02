A fiatal diákoknak életük egyik legmeghatározóbb döntését kell meghozniuk, de ehhez rengeteg nyílt nap a segítségükre volt. A különböző egyetemi karok megmutatták a továbbtanulás előtt álló tanulóknak, hogy milyen náluk az egyetemi élet. Volt, ahol a látvánnyal, interaktív programokkal próbálták lekötni a fiatalságot, de néhol a kerekasztal-beszélgetések, és a jövőről való biztosítás is épp ugyanolyan eredményesnek bizonyult.

Ezen időszak során sokan már célirányosan mentek a nyílt napokra, hiszen hosszú ideje eldöntötték, hogy melyik intézményben szeretnék majd folytatni tanulmányaikat. Azonban néhányan a bőség zavarával is küszködtek, hiszen több kar is igencsak vonzónak bizonyult.

Nagy gond nincsen ilyenkor sem, ugyanis díjmentesen három jelentkezési hely jelölhető meg, és egyenként 2000 forintos kiegészítődíjért további három hely is megadható. Természetesen ennek az összegnek a befizetési határideje is ma (február 15.) éjfél. Ráadásul a sorrendet később, egy alkalommal április 20. és július 7. között még módosítani is lehet.

Ami sokak figyelmét elkerülheti, de mégis a legfontosabb dolog, hogy nem elég önmagában az elektronikus úton való jelentkezés. A beiratkozás csak hitelesítéssel lesz érvényes, másképp meghiúsul a folyamat. Erre még marad néhány napjuk a tanulóknak, ugyanis a jelentkezések február 20. éjfélig hitelesíthetők Ügyfélkapuval vagy az E-felvételiből kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére postán elküldött hitelesítő adatlappal.