A múlt héten a pécsi városházán tárgyaltak az akvaparkról, melyen részt vett Pécs polgármestere, Péterffy Attila, Orfű polgármestere, Füziné Kajdy Zita, és az akvapark tulajdonosának képviselője, Barna Béla.

– A tulajdonos képviselője elmondta, hogy nagy beruházásra, fejlesztésre készülnek. A munkálatok a tervek szerint jövő év elején indulnának el – mondta el lapunknak orfű polgármestere, Fűziné Kajdy Zita. – Egy fapados megoldáson gondolkodunk, hogy idén nyáron kinyithasson a strand – tette hozzá.

A fapados megoldás az lenne, hogy a nyári szezonban a két önkormányzat működtetné a strandot, de ehhez több feltételnek is teljesülnie kellene. Az első, hogy a tulajdonosnak rá kell bólintania arra az elképzelésre, hogy az idei szezonban a két önkormányzat üzemeltesse a strandot. A másik egy szakértő felmérésétől függ, amely révén kiderülne, milyen állapotban van jelenleg a strand, ami több éve zárva tart. Megnéznék többek között a medencéket, a gépházat, és ha azoknak a helyreállítása, javítása nem kerülne horribilis összegbe, vagyis a két önkormányzat állni tudná a cechet és az üzemeltetésre is maradna pénz, akkor kinyithatna az akvapark, amennyiben a tulajdonos is rábólint. A strand állapotának a felmérése információnk szerint a közeljövőben megtörténik.

Az orfűi akvapark a Baranyai Élménykörút legnagyobb beruházása volt 2010-ben, 1,3 milliárd forintért készült el. A strand üzemeltetéséről akkor a megyei közgyűlés döntött, és egy fővárosi székhelyű kft.-t bízott meg az üzemeltetésével. 2015 .december végén lejárt a szerződése, a strand a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában került, aki egy fővárosi céggel állapodott meg az üzemeltetéséről, amellyel együttműködve a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. részfeladatokat látott el. 2018-tól a park új üzemeltetőhöz került, majd rá két évre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ingatlant nyilvános árverésen próbálta értékesíteni. Többszöri nekifutásra, 2021 nyarán adták el.