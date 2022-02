Péterffy Attila, Pécs polgármestere frissen leadott vagyonnyilatkozata alapján az ingatlanjai tekintetében nincs változás az előző évhez képest. Megvan még a megválasztása után nem sokkal vásárolt 1000 négyzetméteres telken lévő, az ingatlanhirdetés szerint 90 milliós értékű háza is. A mecsekoldali villa területét még mindig titkolja Péterffy – tavaly sem vallotta be –, de az interneten fellelhető egykori ingatlanhirdetésben 380 négyzetméteresnek és hatszobásnak tüntették fel. A balliberális városvezető felerészben birtokol a Vörösbegy dűlőben lévő 103 négyzetméteres társasházi ingatlant is, amelyhez tartozik garázs. Mivel az önkormányzat évi négymillió forintot költ arra, hogy a polgármester közpénzből autózzon, és a kocsit magáncélra is használhatja, így értelemszerűen nincs szüksége saját autóra.

Több mint három kilogramm aranytömbje van, aranytáblából 150 grammot, aranylapkából pedig 20 grammot vásárolt 2012-ben. Egy kiló arany nagyjából 16-18 millió forintba kerül, így Péterffynek csak ebből az aranykészletből 50 milliós a vagyona. Aranyszárny kötvényekben van még nagyjából 21 millió forintja és közel 18 ezer eurója készpénzben, ami több mint 6 millió forintnak felel meg. A banki tartozása egy esztendő alatt 3 millióval lett kevesebb, jelenleg 44,8 millió forint.

Állampapírokban, részvényekben, értékpapírokban nagyjából 60 millió forintja van, bár ez az összeg függ a dollár, az euró és a svájci frank árfolyamától is. A korábbi 12 millió forintos pénzintézetekkel szembeni számlakövetelése 1,7 millióra csökkent.

Ruzsa Csaba alpolgármesternek megvannak még a horvátországi nyaralói: két, összesen 180 négyzetméteres apartmanja van Zadartól nem messze, amiket felerészben birtokol 2007 óta. Tulajdonában van még a 2009-ben vett 1580 négyzetméteres pécsi telken épült, 288 négyzetméteres, garázzsal is rendelkező családi háza és a 2004-ben vásárolt 1000 négyzetméteres fővárosi telken lévő, 84 négyzetméteres társasházi otthona két garázzsal – ez utóbbinak a felét birtokolja. A 2019-ben vásárolt 100 négyzetméteres budapesti társasházi lakását sem adta el.

Bükkfürdőn egy 6800 négyzetméteres telek huszonheted része az övé, 1997-ben egy 120 négyzetméteres balatonmáriafürdői nyaraló negyedét örökölte. Továbbra is a 2010-ben vásárolt A4-es Audival és a 2019-től bérelt A6-os Audival autózik. Egy kft. 70 százalékos tulajdonosa, 950 ezer forint készpénzzel rendelkezik, ami szinte alig változott az elmúlt években, de lett még 900 eurója is. Értékpapírban, részvényben, nyugdíjbiztosításként 27 millió forintja van – legalábbis ennyit árult most el. Ez azért is érdekes, mert az alpolgármester egy éve – e tárgykörben – ennek töredékét közölte, csak 3,7 millió forintot vallott be, ami vagyonosodási vagy vagyonbevallási kötelezettséggel kapcsolatos kérdéseket is felvethet.

Egy Zsolnay étkészletet, valamint egy nagy értékű festményt is szerepeltetett a vagyonbevallásban. Nem hagyta ott a baloldali városházi propagandasajtóban a modellváltás miatt támadott Pécsi Tudományegyetemet sem. Sőt, az egy évvel ezelőtti bevallásához képest megemelték a fizetését, 200 ezer forint az oktatóként neki járó havi bruttó jövedelem, amihez társult még egyszeri 225 ezer forintos egyetemi kifizetés is. Ám az alpolgármester a városházi, illetve az oktatói munkája mellett még a városi tőkealapot kezelő Focus Ventures Zrt.-től is kap havonta bruttó 200 ezer forintot. Számlakövetelése 1,2 millió forint.

Az MSZP-s Nyőgéri Lajos alpolgármester egy betéti társaság kültagja. Egy év alatt – a milliós havi bruttó fizetése ellenére – félmillió forintnyi tartozását fizette ki, azonban még így is hárommillióval tartozik magánszemélyeknek.

A 2014-es vétel óta két erdős­mecskei ingatlan – egy 1360 négyzetméteres telken lévő 80 négyzetméteres lakóház, valamint egy 740 négyzetméteres területen lévő 70 négyzetméteres ház – fele az övé. A 2017-ben vásárolt regenyei zártkerti ingatlana már nincs meg, ellenben továbbra is a 2008-ban vett Renault-val jár.

A DK-s Zag Gábor alpolgármester vagyonbevallása is szerény: egy 2018-ban vásárolt Renault-t hajt, összesen 2,2 milliója van lakástakarékban és egészségpénztárban, 6,5 millió forint a pénzintézeti számlakövetelése.

Bár a DK határozottan elutasította az egyetemek alapítványokba történő átszervezését, tehát a már említett modellváltást, Zag Gábor sem vált meg a PTE-n korábban betöltött ügyvivő szakértői, dékáni hivatalvezetői posztjától, a vagyonbevallása szerint ezeket csak szünetelteti.