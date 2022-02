Tavaly év végén arról döntött a kormány, hogy a gyermeket nevelő szülőknek visszaadja a befizetett személyi jövedelemadóját. Ez közel 1,9 millió szülőt érintett, akik átlagosan 300 ezer forintot kapnak készhez.

Február elején elkezdődött a családi adó-visszatérítés kifizetése azon családoknak, amelyek postán keresztül kérték a kézbesítést, így több mint 160 ezer lakásban kopogtat a napokban a postás, hogy átadja a pénzt. A postások megközelítőleg 50 milliárd forintot visznek ki, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter.

Mint Cseh László, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségnek elnöke lapunknak elmondta, a polgárőrség évek óta szoros kapcsolatban áll a Magyar Postával, és a nagyobb pénzösszegek kiszállításánál – ha a posta kéri – segíti a postásokat. Ez az szja-visszatérítésnél is hasonlóképpen zajlik, egy-két polgárőr kíséri a postást, hogy megvédjék őket az esetleges támadásoktól. Baranya az aprófalvas megyék közé tartozik, így számos településen nyújtanak segítséget a polgárőr egyesületek. Úgy tudjuk, megközelítőleg a megye településeinek kétharmadáról elmondható, hogy a postást polgárőr kíséri, így volt ez a napokban Kémesen is, ahol a Bőköz Polgárőr Egyesület két polgárőre kísérte a postást.

A megyében 106 polgárőr egyesület, szervezet működik, a taglétszámuk eléri a 2700 főt. Feladataik közé tartozik többek között a közbiztonság, a közrend fenntartása, számos más helyen is segítséget nyújtanak, ezen felül a koronavírus-járvány elleni védekezésben is kivették, illetve kiveszik részüket. Több településen a lezárások alatt besegítettek az időseknek, családoknak a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, de segítettek az oltások, tesztek kiszállításában, illetve a települések közterületeinek fertőtlenítésében is.

A csalók sem pihentek, azonnal rárepültek az adatokra

Alig hirdette ki a kormány, hogy minden szülő, aki családi pótlékra jogosult, az számolhat az adó-visszatérítéssel, a csalók sem tétlenkedtek. Megjelentek az úgynevezett adathalászok, akik olyan e-maileket küldtek, amelyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében próbálták meg kicsalni a címzettek bizalmas adatait. Az adóhatóság, amint hírt kapott a csalók ügyködéséről, közleményt adott ki, hogy sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér adatokat adó-visszatérítés céljából.

A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy senki, semmilyen választ ne küldjön ezekre a levelekre, és leszögezte: az szja-visszatérítéshez szükséges adatokat (bankszámlaszám vagy postai cím) kizárólag a VISSZADO nevű nyilatkozatban várták.