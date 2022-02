Az LMP-s Kóbor József nem is olyan régen még azt mondta Péterffy Attiláról, a baloldali pécsi polgármesterről az erőmű élén végzett ténykedése kapcsán, hogy „Franciaországban vagy Németországban börtön járna az ilyen mértékű tűzifaégetésért, és itt sem volna szabad ezt csinálni”. Kóbort azonban nem perelte be a városvezető, hanem éppen ellenkezőleg, a koalíciójába is bekerülhetett Kóbor.

Mint ismert, a szocialista-DK-s alpolgármesterekkel együtt a várost irányító álfüggetlen polgármester Kóbort azt követően emelte fel bizottsági elnöknek, hogy három momentumos képviselő és Bognár Szilvia volt DK-s alpolgármester nem volt hajlandó asszisztálni tovább a városvezetés tevékenységéhez, ezzel pedig veszélybe került a balliberálisok közgyűlési többsége.

A nemzeti oldal már korábban is jelezte, hogy a Kóbornak kreált Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság mindössze látszatmunkát végez majd, csupán arra szolgál, hogy kifizessék az LMP-s „zöldbiztos” szavazatait. Kővári János, az ÖPE–KDNP frakció­vezetője már tavaly javasolta, hogy a bizottság idei munkatervét úgy alakítsák, hogy „tekintsük át azokat a fejlesztéseket, amelyek megálltak több mint fél évvel ezelőtt. Említhetnék bicikliutakat, az áramot a semmire termelő napelemparkot, vagy a pőrén álló Misina-tetőt”.

A projektek vizsgálatát azonban leszavazta a grémium, most pedig ki is derült, hogy milyen munkatervvel készülnek erre az évre a bizottságban.

Amíg más bizottságok komoly ügyekkel igyekeznek foglalkozni, addig a környezetvédelmi bizottságban hónapokig semmilyen munkával nem számolnak. Januárban ugyan még négy témája volt a bizottságnak, februárra már csak egyetlen ügyet tárgyalnak, méghozzá „az eseti közszolgáltatási szerződés megkötése a Biokom Nonprofit Kft.-vel a helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Pécsi Köztemető növényállománya fenntartási munkáinak elvégzésére”, ami gyakorlatilag fametszési munkákat jelenthet mindössze.

Márciusban három kérdésben ülnek össze, az egyik az éves költségvetés megalkotása, a másik a Pécsi Építési Szabályzat ügye, a harmadik a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadása.

Ezt követően azonban április, május és június hónapokra semmilyen feladatot nem tűztek ki, aztán pedig érkezik is a vakáció, hiszen június 15-től szeptember 20-ig nyári szünetet tartanak. Szeptemberben ugyan még a mecsekoldali és a tüskésréti fejlesztések programtervének elfogadásáról beszélnek, de az év hátralévő részére – október, november, december – már üresen maradt a munkaterv.

Kerestük Kóbor Józsefet a témában, de a zöldbiztos nem válaszolt a hivatalos elektronikus címére küldött levelünkre. Mindenesetre az előterjesztésben azt írta, hogy a munkaterv meghatározása és ütemezése során figyelemmel voltak többek között a közgyűlés éves munkatervére, a bizottság hatáskörébe átruházott feladatokra, a városi fa- és környezetvédelmi alap felhasználására, valamint a bizottság feladatkörét érintő jelenleg már ismert önkormányzati rendelettervezetek előkészítésére.

Kóbor bizottsági elnökként munkájáért havi bruttó 380 ezer forintot kaphat, zöldbiztosként pedig további évi egymillió forintos keret áll rendelkezésére.