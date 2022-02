Megkapja Komló a 193 millió forintnyi többlettámogatást a magyar kormánytól a Juhász Gyula utca környékén elvégzett területrendezésre, és felújításokra – derül ki a február 23-án megjelent Magyar Közlönyből.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a területen az egykori ipartelep rekultivációjaként új szabadidős közpark épült. Az omladozó volt bányaépület helyére futópályát, játszóteret, szabadtéri fitnesz­eszközöket, valamint pihenőpadokat telepítettek. Ezen kívül egy az induló vállalkozásoknak helyet biztosító úgynevezett inkubátorház is épült, melyben játszóház, irodák és szociális helyiségek kaptak helyet. A területen felhúztak egy műhelycsarnokot is, amelyet üzemként ad bérbe az önkormányzat munkahelyteremtés céljából.

Polics József polgármestertől megtudtuk, a beruházás ünnepélyes átadója ugyan még nem történt meg, de a szerződésekben vállalt határidőket tudták tartani, így a terület már használható, és használják is.

– A vállalkozók házát és a szabadidő központot egy vállalkozás viszi, jelenleg zajlik a betelepülésük. Az inkubároház öt irodáját pedig már ki is adtuk bérbe. A műszaki átadás megtörtént, az ünnepélyes átadó márciusban várható – tájékoztatta lapunkat Komló polgármestere.

Polics József egyébként a Dunántúli Napló munkatársainak tavaly szeptemberi helyszíni szemléjén még azt mondta, hogy a beruházáshoz szükség van körülbelül további 195 millió forintra. A kormány most ezt adja meg többlettámogatásként a városnak. Enélkül hitelből kellett volna kifizetni a kivitelezés egy részét.

A hiányzó összeg azonban nem fenyegette volna a projektet. Ahogy a polgármester tavaly ősszel lapunknak kifejtette, hitelből is be tudták volna tömni a lyukat, mivel Komlót nem veszélyezteti eladósodottság. Polics József 2010-ben 3,3 milliárdnyi adóssággal vette át a várost, és – a polgármester tavaly őszi tájékoztatása szerint – a hitelállományuk ma nem éri el a kétszázmilliót, ráadásul számításai szerint hatszázmillióig is elmehetnének.

– Ezt a határt még akkor sem léptük volna át, ha a beruházás összes pluszköltségét hitelből kellett volna finanszíroznunk – tette hozzá.

Megrendelték a Kaptár berendezéseit

A jelenleg épülő Kaptár eszközeire és berendezéseire vonatkozó szerződéseket is aláírta nemrég az önkormányzat. Három részajánlati körben hirdettek nyertest, a pécsi Baranyai Házépítő Kft. a mély és magas építésű munkálatokat végzi el. Erre az aláírástól számított 14 hónap áll a rendelkezésükre. Az építkezés befejezése után jöhetnek a berendezések és elektronikai eszközök. Az egyedi gyártású berendezéseket és a bútorokat a komlói Art-Innova Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az eszközöket a kiskunfélegyházi CPM Mobilier Kft. biztosítja.

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, elindultak a komlói Kaptár kivitelezési munkálatai. Az új kulturális létesítmény a Komlói Színház és a Közösségek Háza közötti területen épül meg. Az épületben kamaraterem, próbatermek, öltözők és közösségi helyiségek kapnak majd helyet. A Kaptár a helyi művészeti csoportoknak professzionális munkakörülményeket teremt a szakmai munkához, ezen kívül az évről évre egyre népszerűbb Komlói Amatőr Színházi Találkozó hely­igényét is kiszolgálja majd.