Mint emlékezetes, tavaly a baloldali önkormányzat azzal riogatta a pécsieket, hogyha a kormány nem segít, akkor a város rossz helyzete miatt le kell kapcsolni a közvilágítást, buszjáratokat kell megszüntetni, vagy éppen a közterületen a takarítást nem tudják megoldani. A jelenlegi polgármester, Péterffy Attila vezette önkormányzat a helyzet nyomatékosítása érdekében 2020-ban még a karácsonyi díszkivilágítást is kapcsolgatta.

Ebben az időszakban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-nél viszont létrehoztak egy HR-igazgatói posztot, amelyet információnk szerint a pécsi erőműtől érkezett személy tölthetett be. A PVh-nál a vezér rekordösszegű fizetésben részesülhet, hiszen a havi bruttó 1,8 milliós fizetésének köszönhetően évente bruttó 38 millió forintot is hazavihet a prémiummal együtt. A gazdasági vezető bruttó 930 ezer forintot – plusz prémiumot – keres havonta, ugyanakkor a tavalyi év elején kinevezett HR-igazgató egymillió forintos bérezésben részesül, ami felett még az 50 százalékos prémium is jár. A cég honlapján elérhető dokumentumok szerint viszont a HR-igazgató mellett a korábbi HR-vezetői poszt is megmaradt, ami a fideszes önkormányzat idején látta el a HR-s feladatot.

A városháza lapunk megkeresésére azt mondta, hogy a cég humánerőforrás-gazdálkodásának erősítése mellett a PVH Zrt. HR-igazgatója átfogó, az önkormányzati cégek és intézmények egészére kiterjedő szakmai programokat bonyolít le, tevékenységével így a többi cég és intézmény működését is támogatja. Szerintük nincs összefüggés az új igazgató kinevezése és a között, hogy Péterffy is a pécsi erőműnél dolgozott, mert szerintük „a városvezetés célja, hogy megfelelő szaktudással rendelkező, pécsi, vagy pécsi kötődésű szakemberek dolgozzanak az önkormányzat intézményei és cégei vezetésében”, ez a HR-igazgató esetében is megkérdőjelezhetetlen.

Mindeközben a baloldal aláírásgyűjtésbe is kezdett a kormány ellen, viszont egyetlen tanácsadótól, tanácsnoktól, biztostól sem váltak meg, de nem is csökkentették azok fizetését sem, a képviselőknek pedig már negyedszerre emelték meg a bérüket. Ismeretes, hogy a fideszes frakcióvezető, Csizmadia Péter immár sokadjára jelezte, hogy a 2019-es állapotot kellene visszaállítani e téren, legutóbb pedig a költségvetés februári tárgyalásakor jelezte, de a városvezető baloldal nem szavazta meg, hogy a politikai osztogatást, a bizalmasok helyzetbe hozását, a kinevezéseket visszavonják, azt sem, hogy idén ne kapjanak prémiumot a cégvezetők, de a PVh-vezér rekordfizetését sem vágták vissza. Ez utóbbi kapcsán most is azt mondta a városháza, hogy „a pécsi önkormányzati cégek vezetésében elismert szaktudással és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekre számítunk. Ilyen szakértők iránt jelentős a kereslet a versenyszférában, ezért csak versenyképes fizetéssel lehet őket az önkormányzati cégek vezetésében megtartani”.