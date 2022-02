– Miből eredt a konfliktusa a városvezetéssel?

– Jóval a 2019-es voksolás előtt már elhatározta egy szűk kör, hogy elindulnak a választáson, én csak később csatlakoztam jelöltként, a kampányba érdemben nem szólhattam bele, de nagyon sokat dolgoztam a győzelmünkért, amit pont ennyire akartam is. A választási győzelem azonban nem ennek a bizalmi körnek az érdeme, inkább annak volt köszönhető, hogy az előző városvezetés számos dolgot úgy csinált, ami nem tetszett a pécsieknek. Akkor nekünk még lehetett álmokat árulni, de 2024-ben, a következő választáskor ez már nem lesz elég. A teljesítmény, a módszerek is számítanak majd. Szerintem arra kevésbé gondoltak az engem a jelöltségre felkérők, hogy a végsőkig tartom magam a választóknak tett ígéreteinkhez. A kulisszák mögött jobbító szándékú kritikát fogalmaztam már meg az elején, hogy szerintem szembe megyünk azzal, amit ígértünk, és ezt nem vették jó néven.

– Ezen szűk kör alatt a városban a MSZP-s háttérembereket értenek. Ön is osztja ezt a nézetet?

– Nem csatlakoznék ehhez a kórushoz, és szerintem nem kellene, hogy szitokszó legyen az, hogy szocialista. Az igaz, hogy mutatnak arra jelek, hogy nagy arányban ők határozzák meg a közbeszédet és a napirendeket Pécsen.

– Bár a városháza Mindenki Pécsért-DK-frakciójában politizált, de csak később lett a DK tagja, ahonnan már ki is lépett. Van esély Pécsen civilként politizálni?

– Civilnek tartom magam, amikor hosszas unszolásra beléptem a pártba, akkor is szerintem mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy én nem vagyok pártpolitikus alkat. Nem jártam el a taggyűlésre, nem könyököltem pozíciókért. Azzal az ígérettel léptem be a DK felső vezetésének kérésére, hogy az alpolgármesteri szakmai munkához erős támogatást fogok kapni párttagként. De nem így lett. Ma már azt mondom, hogy fenti ígéret ellenére hiba volt belépni a DK-ba. Számomra kiderült, hogy bizonyos negatív folyamatokat hallgatással még támogat is a pártközpont. Bízom abban, hogy egyszer majd, akár már 2024-ben nem hatalmi játszmák határozzák meg a helyi politikát, hanem civil szereplők párbeszéde és vitája nyomán születhetnek meg az igazi döntések. Egész egyszerűen azért, mert az egyéni és pártérdekek jelenlegi súlya torzít, mégpedig a köz­érdek rovására.

– Áprilisban is ítéletet mondhatnak a pécsiek a városvezetésről. Fontolgatja, hogy elindul a választáson?

– A voksolásnál nemcsak a kormányzat, hanem a helyi önkormányzat teljesítménye is számítani fog. Felmerül a kérdés, hogy látva a pécsi történéseket, mi, akik kormányváltást akarunk, nyugodtak lehetünk-e, vagy pedig van okunk az aggodalomra. Tényleg próbáltak minden téren ellehetetleníteni, de most is képes vagyok azt mondani, akkor sem adom a nevemet és a hallgatásomat ezekhez a folyamatokhoz, hiszek abban, hogy egyszer eljöhet az a világ, amikor nem szekértáborokban, pártérdekek mentén hoznak meg döntéseket. Baráti beszélgetéseim során, választókerület megnevezése nélkül felmerült, hogy ez a választás talán alkalmas lehet arra, hogy megmérjük, vajon ez az új politikai kultúra milyen erőt képvisel, de nem döntöttem el az indulást, az ahhoz szükséges adatok, felmérések sem állnak a rendelkezésemre.

– Péterffy Attila polgármesterről többen is úgy vélekednek, hogy az említett szűk körnek a bábja és arrogáns, lekezelő stílust teremtett meg. Erről mi a véleménye?

– Az emberi hozzáállás is fontos lenne a városvezetőtől, akárcsak a szakmai. A városlakók megtapasztalhatják a közgyűlésen, hogyan kevernek le egy beszélgetést, hogyan kezelik a másikat, igen gyakori a személyeskedés is. Ezt a stílust a polgármester változtathatná meg jó eséllyel, ha ebben akarna élen járni. Egy-egy döntésről előbb vagy utóbb nyilvánvalóvá válik, hogy az inkább közös érdekeket szolgált, vagy gazemberség. Szerintem senki sem szeretné a neve mellett látni az utóbbit – az idő választ fog adni. Amikor 2019-ben eldöntöttem, hogy elindulok, akkor nagyon változtatni akartam az előző városvezetés hibás működését látva, de nem akartam rosszabbra cserélni, ám most bizonyos pontokon – elég csak a harmadik alpolgármester kinevezésének körülményeire gondolni a rendkívüli jogrendben, amit 2 nappal előtte a közgyűlés nem szavazott volna meg, és le is került a napirendről, vagy az an­tidemokratikus frakciószövetségi megállapodást felidézni – aggasztóak a jelenségek.

– Az Önt indító Mindenki Pécsért Egyesület előző vezetője, Mellár Tamás most már megfosztaná Önt is az egyesület nevének használatától a közgyűlésben.

– A hétfői nyilatkozatot véleményem szerint saját maga nem adta volna ki az általam szakmai életútja miatt nagyra tartott Mellár Tamás, ellenben a jelenlegi szorult helyzetben, amikor több párt is a támogatásának a megvonásával fenyegeti, a remélt választási eredmény érdekében megtette. Mellár Tamás úgy véli, a győzelem érdekében és a hatpárti összefogásba beleférnek ilyen módszerek, és neki ez az együttműködés hozhat, én pont az ellenkezőjét gondolom. Maga a zsarolás és az ehhez való bárminemű asszisztálás a hatpárti összefogást alapjaiban rengetheti meg. 2018-ban Mellár Tamás egyrészt nehezebb helyzetben volt, mert új jelölt volt, ám árulhatott víziókat, ma hivatalban lévő képviselőként könnyebb a dolga, másrészt kérdés, hogy Baranya 1 választókerületben a választók érzékelték-e a képviselői szándékait a választók életének jobbítása érdekében?