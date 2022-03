Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető már számtalanszor jelezte, hogy a Parlamentben ellenzékben lévő, a Pécsen az elmúlt két évben egymással marakodó baloldal eddig politikai pozíciókat osztogatott – biztosokat, tanácsnokokat, tanácsadókat fizetnek – az érdemi munka helyett, de már a kezdetekkor megemelték több cégvezető bérét is. Van ahol pedig már egy HR-igazgató is bruttó egymilliót (plusz prémiumot) vihet haza, és van olyan vezérigazgató, aki egy ötéves önkormányzati ciklus teljes ideje alatt majdnem 200 millió forintnak is örülhet.

Ismert, az MSZP-vel szoros kapcsolatot ápoló Péterffy Attila polgármester aláírásokat gyűjt azért, mert szerintük a kormány büntette a várost azzal, hogy a járványban a bizonyos forrásokat átcsoportosított például azért, hogy az állami fenntartásban lévő egészségügyet finanszírozni lehessen, vagy a vállalkozásokat támogathassák.

Ennek ellenére a baloldal kénytelen volt bevallani, hogy a kormány milliárdokkal támogatta Pécset, pénteken pedig a költségvetési bizottság elé került az az előterjesztés, amelyben ismét azt taglalják, hogy a kormányzati intézkedéseknek és forrásnak köszönhetően január 1-jétől 20 százalékos béremelésben részesülnek a Pécsi Nemzeti Színház NKft, a Zsolnay Örökségkezelő NKft., a Pécsi Balett NKft., a Bóbita Bábszínház NKft., a Pannon Filharmonikusok Pécs NKft. és a Pécsi Állatkert NKft. dolgozói.

Csakhogy hat cégből négynek az igazgatóját a polgármester foglalkoztatja, így esetükben a polgármester hatáskörébe tartozik béremelésük megállapítása, amelyhez a költségvetési bizottságnak az állásfoglalását is kell kérnie.

Az egyik Gyurcsány-párti alpolgármester, Zag Gábor javaslata pedig, hogy a vezetőknek az egyébként is több százezres bére is emelkedjen 20 százalékkal. Ennek következtében pedig egyenként bruttó 160-180 ezer forinttal nőhet a havi jövedelmük, így már az egymilliót megközelíthetik, vagy át is léphetik majd. Ha hinni lehet a baloldalnak, akkor a propaganda szerint ezt az összeget pályázatból, vagy más elnyert forrásból teremtik elő.